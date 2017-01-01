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    Бійка підлітків на Закарпатті: 14-річного хлопця госпіталізували

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
    Після дискотеки у селі Середнє на Ужгородщині 2-є неповнолітніх вчора влаштували бійку. Вирішити стосунки за допомогою кулаків вирішили хлопці 14 та 16 років, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.  14-річного хлопця з травмами голови госпіталізували до Закарпатського обласного Центру неврології та
    • Сьогодні, 15:13
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    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

    Після дискотеки у селі Середнє на Ужгородщині 2-є неповнолітніх вчора влаштували бійку.

    Вирішити стосунки за допомогою кулаків вирішили хлопці 14 та 16 років, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. 

    14-річного хлопця з травмами голови госпіталізували до Закарпатського обласного Центру неврології та нейрохірургії, звідки і повідомили у поліцію. 

    «Слідчо-оперативна група спільно з групою реагування Ужгородського районного відділення поліції на місці події з’ясували, що в селі Середнє після дискотеки побилися двоє юнаків віком 14 та 16 років. Молодший отримав травму голови, він перебуває на лікуванні у медичному закладі», - звітує поліція. 

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство. 

     

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