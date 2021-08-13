Бізнес Ротару в окупованому Криму. Російські ЗМІ звинуватили співачку в афері

Співачка просить за свій кримський готель 25 млн євро

Відома співачка Софія Ротару, яка живе і працює останні роки в Росії, знову потрапила у скандал через кримську нерухомість. Російські ЗМІ стверджують, що артистка досі має готель в окупованому Криму, який насправді не намагається продати. Про «багаторічний обман» Ротару заявив відомий російський ріелтор Григорій Полторак, передає видання blitz.

Так, у співачки вже багато років є нерухомість в Криму. Ротару – власниця розкішної вілли в самому центрі Ялти, на базі якої вона відкрила фешенебельний готель Villa Sofia. За добу на цій віллі можна заробити близько 30 тисяч гривень.

Однак зірка отримала чимало критики в Україні, коли її бізнес продовжив функціонувати після того, як Росія окупувала Крим. Через це Ротару довелося позбавлятися від готелю. У 2019 році співачка виставила віллу на продаж, проте ніхто так і не наважився придбати готель артистки. Всьому виною, стверджує ріелтор, «хитрість» Ротару.

Зірка нібито навмисне поставила занадто високу ціну – 25 мільйонів євро. Через це ніхто не хоче купувати її готель. Таким чином, пишуть російські ЗМІ, Ротару організувала «псевдопродаж» вілли.

Сама зірка випад російського експерта поки не коментувала.

Зазначимо, що Софія Ротару, яку покликали на святковий концерт з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України, продовжує виступати на Росії.