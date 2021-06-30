Окупанти замінували поля біля Веселогорівки

Жахливими наслідками безконтрольних мінувань є часті факти загибелі та поранень цивільних мешканців

Жахливими наслідками безконтрольних мінувань є часті факти загибелі та поранень цивільних мешканців

Наявність великої кількості мін та інших вибухонебезпечних предметів загрожує безпеці людей

На полях біля Веселогорівки в Перевальському районі Луганської області виявлено близько ста протитанкових мін. Про це повідомляє українська сторона СЦКК з посиланням на звіти спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«25 червня безпілотний літальний апарат СММ малого радіуса дії зафіксував близько 100 протитанкових мін на двох полях поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Веселогорівка», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі постійно фіксують нові випадки мінування збройними формуваннями Російської Федерації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Так, 24 червня на околиці окупованого населеного пункту Бетманове в Ясинуватському районі (23 км на північний схід від Донецька) СММ ОБСЄ виявила 4 протитанкові міни.

На блокпості поблизу окупованого населеного пункту Стила у Старобешівському районі (34 км на південь від Донецька) спостерігачі вперше виявили 6 нещодавно встановлених попереджувальних знаків про мінну небезпеку в полях на північно-західному і південно-східному краях автошляху Т0509.

«Наявність великої кількості мін та інших вибухонебезпечних предметів загрожує безпеці людей, що проживають на тимчасово окупованій території, а також створюють перешкоди для вільного та необмеженого пересування спостерігачів СММ ОБСЄ. Жахливими наслідками безконтрольних мінувань є часті факти загибелі та поранень цивільних мешканців», – наголошується в повідомленні.

Додамо, що російські окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.

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