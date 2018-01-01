Близько 500 росіян пройшли біометричний контроль на українському кордоні з початку доби

Під час перевірки на кордоні, співробітники Держприкордонслужби фіксують відбитки 5 пальців правої руки

Від сьогодні у пунктах пропуску на державному кордні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, прикордонники оформили понад 2700 осіб, близько 500 із них – громадян Росії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ. «З початку сьогоднішньої доби за системою фіксації



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Під час перевірки на кордоні, співробітники Держприкордонслужби фіксують відбитки 5 пальців правої руки

Від сьогодні у пунктах пропуску на державному кордні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, прикордонники оформили понад 2700 осіб, близько 500 із них – громадян Росії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

«З початку сьогоднішньої доби за системою фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства прикордонники оформили понад 2700 осіб, близько 500 із них – громадян Росії», - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що система біометричного контролю розгорнута Державною прикордонною службою України на виконання указу президента України від 30 серпня 2017 року № 256 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 липня 2017 року «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України». Вона є однією з підсистем відомчої автоматизованої системи прикордонного контролю.

Співробітники Держприкордонслужби фіксують відбитки 5 пальців правої руки. Обов’язкову фіксацію біометричних даних застосовують у відповідності до визначеного МЗС переліку 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. Решта іноземців – за результатами аналізу та оцінки ризиків.