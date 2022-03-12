  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Близько 600 російських морпіхів відмовляються атакувати Одесу

    Російські морські піхотинців не захотіли воювати та влаштували бунт - Близько 600 російських морпіхів відмовляються атакувати Одесу
    Російські морські піхотинців не захотіли воювати та влаштували бунт
    фото: 1news.info

    Армія окупантів деморалізована і пригнічена

    Російські військові вже неодноразово відмовлялися воювати та здавалися в полон. В СБУ повідомили, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України.

    Як повідомила Служба безпеки України, російські морпіхи зрозуміли, що відбувається, коли наближалися до берегів Одеси, і почати бунт. Цим російські військові зірвали операцію наступу на Одесу. В СБУ додають, що армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож вже зовсім близько перемога України.

    Видання «Думская» 1 березня повідомляло, що великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу, попередньо відпрацювавши у затоці системами залпового вогню.

    Проте на березі українські захисники готувалися дати рішучу відсіч противнику. В останній момент росіяни вийшли на зв’язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.

    «Відбувся справжнісінький бунт: російські морпіхи відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя Одеси», – повідомили журналісти.

    10 березня ми повідомляли, що кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад у Крим.

    Теги: Крим Росія Чорне море Одеса війна військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Близько 600 російських морпіхів відмовляються атакувати Одесу