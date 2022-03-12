Близько 600 російських морпіхів відмовляються атакувати Одесу

Армія окупантів деморалізована і пригнічена

Російські військові вже неодноразово відмовлялися воювати та здавалися в полон. В СБУ повідомили, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України.

Як повідомила Служба безпеки України, російські морпіхи зрозуміли, що відбувається, коли наближалися до берегів Одеси, і почати бунт. Цим російські військові зірвали операцію наступу на Одесу. В СБУ додають, що армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож вже зовсім близько перемога України.

Видання «Думская» 1 березня повідомляло, що великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу, попередньо відпрацювавши у затоці системами залпового вогню.

Проте на березі українські захисники готувалися дати рішучу відсіч противнику. В останній момент росіяни вийшли на зв’язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.

«Відбувся справжнісінький бунт: російські морпіхи відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя Одеси», – повідомили журналісти.

10 березня ми повідомляли, що кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад у Крим.