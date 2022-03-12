Залучення НАТО до війни – неминуче, далі Росія перейде до знищення країн Балтії – Фейгін

Фейгін вважає, що ціль Путіна – це вся Україна, а не лише якась її частина

Фейгін вважає, що ціль Путіна – це вся Україна, а не лише якась її частина

Фейгін: «Який дурень повірить, що Путін зупиниться на Україні»

Після вторгнення 24 лютого в Україну, президент країни-агресорки захоче піти далі, на країни Балтії. Тож втручання НАТО у цю війну неменуче. Таку думку висловив російський громадський діяч та правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

Фейгін вважає, що ціль Путіна – це вся Україна, а не лише якась її частина, наприклад Крим чи самопроголошені республіки. Це доводять і обстріли Івано-Франківська 11 березня.

«Путін не збирається зупинятися, тут немає ніякого розумного компромісу. Він міг би бути в тому, якби Росія хотіла отримати частину України. Але це не так, адже розгорнуті бойові дії тривають по всій території України. І виходити треба виходити з того, що Путін збирається взагалі припинити українську державу. Він завжди про це говорив»,– заявив Фейгін.

За словами експерта, зараз Путіну складно вийти на захід України, йдуть бої біля кордону, там де дислоковані російські війська, тому зараз важко уявити висадку десанту РФ десь на заході. Для цього треба взяти Київ і звідти йти на захід України. На думку експерта, спочатку почнуть бомбити з авіації залізничні шляхи на кордоні Польщі та України.

Залучення НАТО до війни – неминуче, бо після знищення України вони перейдуть до країн Балтії. «Який дурень повірить, що Путін зупиниться на Україні. Тому краще залучитися зараз, ще на території України», – вважає Фейгін.

Також експерт каже, що зараз звучать суперечливі заяви від політиків, країни яких входять в НАТО. «Вони з одного боку, кажуть, що не хочуть брати участь у війні з Росією, бо Путін погрожує ядерною зброєю, а з іншого боку, кинути Україну – це означає отримати конфлікт з країнами НАТО. Це буде такий собі кінець демократичного світу, бо всі зрозуміють, що можна робити все», – додав Фейгін. На його думку, в такому випадку, різні конфлікти спалахнуть по всьому світу. Це і заморожені конфлікти в Африці, Китаї, тощо, все спалахне заново.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії. Навчання отримали назву Cold Response 2022 («Холодна відповідь») і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року.

Раніше уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2 тис. військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.