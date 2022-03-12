Ядерний тероризм Москви. Боротьбу треба починати негайно

Не тільки Газпром, тепер ще й Росатом буде асоціюватися із терористичною державою

Росія має бути виключеною з усіх міжнародних проектів

Росатом оголосив, що тепер Запорізька АЕС належить йому.

Що ж, «воровская хватка» путінської клептократії як вона є.

З огляду на це необхідні жорсткі дії у відповідь на ядерне піратство. Воно стало можливим тому, що у Москві вважають, що залежність США від постачань уранової сировини з Росії, Казахстану та Узбекистану утримає Білий дім від жорстких дій у відповідь на ядерне свавілля Кремля.

Однак, ця залежність не є такою критичною, як це вважають у Московії. Канада, Австралія та й самі американські постачальники вже кілька років витискують росіян.

Зараз слушний час позбутися їх взагалі.

З числа дошкульних заходів можуть бути:

Звернення до урядів зарубіжних країн щодо заморожування проектів Росатому (загалом 36 проектів);

Звернення до Європейської Комісії та урядів країн-членів ЄС щодо термінового переведення енергоблоків з реакторами ВВЕР радянської/російської конструкцій на неросійське паливо (Westinghouse), тим більше, що віднедавна це обов'язково в ЄС з позиції диверсифікації – оператори європейських АЕС повинні мати два джерела постачання;

Арешт активів Uranium One Inc., яка веде розгалужену діяльність з видобутком та продажем уранової сировини, в т.ч. має активи у США. Вона є непрямою дочірньою компанією «Росатому». Вона безпосередньо належить амстердамській Uranium One Holding NV (89,07%) і московській Uranium One Group (попередня назва: Uranium Mining Company; 10,93%). Uranium One Holding повністю належить Uranium One Group. Uranium One Group належить прямим дочірнім компаніям Росатому «Атоменергопром » (71,084%) і «АтомРедМетЗолото» (28,916%). Uranium One Group управляється «Техснабекспортом» (ТЕNЕХ);

санкції проти «Техснабекспорту» (TENEX), який має 25 контрактів на поставку уранової продукції до США на суму $6,5 млрд. с горизонтом постачань до 2028 р (дані кінця 2018 р.).

оголошення в розшук через Інтерпол керівників та членів Наглядової ради (9 осіб), Правління (14 осіб), Громадської ради (24 особи) Росатому.

вимога до Єврокомісії, урядів Франції та США щодо припинення співпраці між Росатомом та EDF, а також розрив оборудки на придбання Росатомом 20% французького виробника турбін GEAST (спільне підприємство американської General Electric та французької Alstom).

звернення до урядів Фінляндії та Туреччини щодо припинення співпраці з Росатомом по проектах Hanhikivi-1 та Akkuyu Nükleer Güç Santrali (без турбін та генераторів GEAST вони все рівно це не добудують).

Росія має бути виключена з міжнародних проектів:

ITER – міжнародний дослідницький та інженерний мегапроект термоядерного синтезу зі споруджуваним у Франції реактором.

FAIR – центр проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузях ядерної фізики та фізики елементарних часток у Дармштадті в Німеччині.

Вимога до МАГАТЕ та Євратому припинити співпрацю з РФ

Це не повний перелік, того, чим можна протидіяти ядерному здирництву Московії. Але починати потрібно негайно.

Джерело: блог Михайла Гончара

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