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    Думки вголос

    Ядерний тероризм Москви. Боротьбу треба починати негайно

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    •  glavcom.ua
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    Не тільки Газпром, тепер ще й Росатом буде асоціюватися із терористичною державою - Ядерний тероризм Москви. Боротьбу треба починати негайно
    Не тільки Газпром, тепер ще й Росатом буде асоціюватися із терористичною державою
    з відкритих джерел

    Росія має бути виключеною з усіх міжнародних проектів

    Росатом оголосив, що тепер Запорізька АЕС належить йому.

    Що ж, «воровская хватка» путінської клептократії як вона є.

    З огляду на це необхідні жорсткі дії у відповідь на ядерне піратство. Воно стало можливим тому, що у Москві вважають, що залежність США від постачань уранової сировини з Росії, Казахстану та Узбекистану утримає Білий дім від жорстких дій у відповідь на ядерне свавілля Кремля.

    Однак, ця залежність не є такою критичною, як це вважають у Московії. Канада, Австралія та й самі американські постачальники вже кілька років витискують росіян.

    Зараз слушний час позбутися їх взагалі.

    З числа дошкульних заходів можуть бути:

    • Звернення до урядів зарубіжних країн щодо заморожування проектів Росатому (загалом 36 проектів);
    • Звернення до Європейської Комісії та урядів країн-членів ЄС щодо термінового переведення енергоблоків з реакторами ВВЕР радянської/російської конструкцій на неросійське паливо (Westinghouse), тим більше, що віднедавна це обов'язково в ЄС з позиції диверсифікації – оператори європейських АЕС повинні мати два джерела постачання;
    • Арешт активів Uranium One Inc., яка веде розгалужену діяльність з видобутком та продажем уранової сировини, в т.ч. має активи у США. Вона є непрямою дочірньою компанією «Росатому». Вона безпосередньо належить амстердамській Uranium One Holding NV (89,07%) і московській Uranium One Group (попередня назва: Uranium Mining Company; 10,93%). Uranium One Holding повністю належить Uranium One Group. Uranium One Group належить прямим дочірнім компаніям Росатому «Атоменергопром » (71,084%) і «АтомРедМетЗолото» (28,916%). Uranium One Group управляється «Техснабекспортом» (ТЕNЕХ);
    • санкції проти «Техснабекспорту» (TENEX), який має 25 контрактів на поставку уранової продукції до США на суму $6,5 млрд. с горизонтом постачань до 2028 р (дані кінця 2018 р.).
    • оголошення в розшук через Інтерпол керівників та членів Наглядової ради (9 осіб), Правління (14 осіб), Громадської ради (24 особи) Росатому.
    • вимога до Єврокомісії, урядів Франції та США щодо припинення співпраці між Росатомом та EDF, а також розрив оборудки на придбання Росатомом 20% французького виробника турбін GEAST (спільне підприємство американської General Electric та французької Alstom).
    • звернення до урядів Фінляндії та Туреччини щодо припинення співпраці з Росатомом по проектах Hanhikivi-1 та Akkuyu Nükleer Güç Santrali (без турбін та генераторів GEAST вони все рівно це не добудують).

    Росія має бути виключена з міжнародних проектів:

    • ITER – міжнародний дослідницький та інженерний мегапроект термоядерного синтезу зі споруджуваним у Франції реактором.
    • FAIR – центр проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузях ядерної фізики та фізики елементарних часток у Дармштадті в Німеччині.
    • Вимога до МАГАТЕ та Євратому припинити співпрацю з РФ

    Це не повний перелік, того, чим можна протидіяти ядерному здирництву Московії. Але починати потрібно негайно.

    Джерело: блог Михайла Гончара

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США санкції війна тероризм АЕС ядерне паливо #stoprussia
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    Ядерний тероризм Москви. Боротьбу треба починати негайно