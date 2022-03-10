Кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад у Крим

Висадку десанту відклали на Одеське узбережжя

Кораблі Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до Криму і відклали висадку десанту на Одеське узбережжя.

Про це повідомляє представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут і озера Донузлав і поки не мають наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, тому що знають, чим для них це закінчиться», – заявив Братчук.

Нагадаємо, в Одесі комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Дюку де Рішельє для його захисту від російських окупантів.

Раніше, 7 березня війська РФ завдали ракетного удару в районі села Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області.

Також, по селищу Тузли Одеської області в ніч проти 7 березня російські окупанти, яких Путін відправив воювати проти України, завдали ракетного удару.

Раніше окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою.