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    Близько 70 тисяч жителів Дніпра залишилися без води

    На магістральному водоводі у Дніпрі сталася аварія
    У середу, 24 січня, внаслідок аварії й проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на магістральному водоводі у Дніпрі близько 70 тис. жителів залишилися без водопостачання. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Дніпроводоканал». Повідомляється, що без водопостачання залишилися житловий масив Перемога 1-6 і
    • Сьогодні, 10:47
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    На магістральному водоводі у Дніпрі сталася аварія

    У середу, 24 січня, внаслідок аварії й проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на магістральному водоводі у Дніпрі близько 70 тис. жителів залишилися без водопостачання. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Дніпроводоканал».

    Повідомляється, що без водопостачання залишилися житловий масив Перемога 1-6 і центральна частина міста від вулиці Січеславська Набережна до проспекту Дмитра Яворницького.

    Також спостерігається незначне зниження тиску води у споживачів у лівобережній частині міста.

    Очікується, що водопостачання буде відновлено до 25 січня.

    Нагадаємо, у Прилуках через аварію на каналізаційному колекторі вже четвертий день немає води, закриті школи і дитсадки.

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