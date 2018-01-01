Близько 70 тисяч жителів Дніпра залишилися без води

На магістральному водоводі у Дніпрі сталася аварія

У середу, 24 січня, внаслідок аварії й проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на магістральному водоводі у Дніпрі близько 70 тис. жителів залишилися без водопостачання. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Дніпроводоканал». Повідомляється, що без водопостачання залишилися житловий масив Перемога 1-6 і



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На магістральному водоводі у Дніпрі сталася аварія

У середу, 24 січня, внаслідок аварії й проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на магістральному водоводі у Дніпрі близько 70 тис. жителів залишилися без водопостачання. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Дніпроводоканал».

Повідомляється, що без водопостачання залишилися житловий масив Перемога 1-6 і центральна частина міста від вулиці Січеславська Набережна до проспекту Дмитра Яворницького.

Також спостерігається незначне зниження тиску води у споживачів у лівобережній частині міста.

Очікується, що водопостачання буде відновлено до 25 січня.

Нагадаємо, у Прилуках через аварію на каналізаційному колекторі вже четвертий день немає води, закриті школи і дитсадки.