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    Boeing не зупинятиме серійне виробництво літаків 737 MAX

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    Boeing не зупинятиме серійне виробництво літаків 737 MAX

    Boeing тимчасово призупинить доставку літаків 737 MAX авіакомпаніям

    Компанія Boeing вирішила призупинити поставки літаків 737 MAX, але зупиняти серійне виробництво моделі не планує.

    Про це повідомляє CNN.

    «Boeing тимчасово призупинить доставку літаків 737 MAX авіакомпаніям, поки він визначить, що призвело до краху двох літаків цієї моделі. Але, водночас, буде продовжувати будівництво літаків», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, 737 MAX - це найпопулярніший реактивний літак компанії, що має величезний попит, попри на дві недавні катастрофи.

    Компанія Boeing не назвала кількості працівників, які спеціально працюють над моделями MAX.

    Компанія має 70 000 співробітників у США, багато з них працюють на виробництві інших моделей літака.
    США літак Boeing
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