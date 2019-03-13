Компанія Boeing може втратити контракти на $57 млрд



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Після аварії літака Boeing акції компанії різко подешевшали

Авіакомпанія VietJet Aviation переглянула своє замовлення на 200 літаків Boeing

Авіакомпанії поставили під загрозу замовлення на літаки компанії Boeing на загальну суму 57 мільярдів доларів після двох аварій літаків Boeing 737 Max, остання з яких сталась в Ефіопії.

Зокрема, переглянула своє замовлення на 200 літаків Boeing авіакомпанія VietJet Aviation. Загальна вартість угоди з купівлі літаків оцінюється на рівні 25 мільярдів доларів.

Крім цього, авіаперевізники з Росії, Кенії та інших країн світу переглядають свої поточні контракти з Boeing та очікують від авіабудівника додаткових гарантій щодо якості його літаків.

Як відомо, літаки Boeing 737 Max придбала також українська авіакомпанія «МАУ». Там зазначили, що у 2019 році очікують отримати три таких літаки, проте наразі проводять переговори з виробником щодо безпеки їхнього використання.

Після аварії літака Boeing акції компанії різко подешевшали. Станом на 11 березня компанія Boeing втратила понад 11% своєї вартості після падіння літака в Ефіопії.

Напередодні Німеччина, Ірландія та Франція закрили свій повітряний простір для літаків Boeing 737 Max 8.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Джерело: Громадське