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    Богдан відверто зізнався, що Зеленський порівняв його із «некоханою жінкою»

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    &laquo;Він мені сказав: &laquo;Я не знаю, що ти робиш правильно, що - неправильно, але ти викликаєш у мене агресію в усьому&raquo;, - Богдан про розмову із Зеленським - Богдан відверто зізнався, що Зеленський порівняв його із «некоханою жінкою»
    «Він мені сказав: «Я не знаю, що ти робиш правильно, що - неправильно, але ти викликаєш у мене агресію в усьому», - Богдан про розмову із Зеленським

    Екскерівник Офісу президента розказав, з якими словами його звільнив глава держави

    Ексглава Офісу президента Андрій Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою. Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

    «Він мені сказав: «Я не знаю, що ти робиш правильно, що - неправильно, але ти викликаєш у мене агресію в усьому», - процитував Богдан Зеленського.

    Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

    Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

    Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

    В середині серпня спалили автівку Богдана.

    кадрові зміни Володимир Зеленський Андрій Богдан Офіс президента
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