Богдан відверто зізнався, що Зеленський порівняв його із «некоханою жінкою»



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«Він мені сказав: «Я не знаю, що ти робиш правильно, що - неправильно, але ти викликаєш у мене агресію в усьому», - Богдан про розмову із Зеленським

Екскерівник Офісу президента розказав, з якими словами його звільнив глава держави

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою. Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Він мені сказав: «Я не знаю, що ти робиш правильно, що - неправильно, але ти викликаєш у мене агресію в усьому», - процитував Богдан Зеленського.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.