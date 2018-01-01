Боєць АТО Негода, якого затримали у Москві, повернувся до України - ЗМІ

«Не били, давали їжу, навіть двічі надавали мобільний телефон»

Колишній військовослужбовець, який брав участь в АТО Олег Негода після затримання у Москві повернувся в Україну. Про це УНН повідомило поінформоване джерело сьогодні вранці. 25-го грудня Негоду було затримано на Київському залізничному вокзалі у Москві через чотири хвилини після виходу з потягу «Кишинів-Москва».



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«Не били, давали їжу, навіть двічі надавали мобільний телефон»

Колишній військовослужбовець, який брав участь в АТО Олег Негода після затримання у Москві повернувся в Україну. Про це УНН повідомило поінформоване джерело сьогодні вранці.

25-го грудня Негоду було затримано на Київському залізничному вокзалі у Москві через чотири хвилини після виходу з потягу «Кишинів-Москва». Як повідомив сам Олег, до нього підійшли дві людини у цивільному, показали посвідчення, які колишній український військовослужбовець не розгледів, та запропонували пройти з ними.

«Після цього Олега відвезли із мішком на голові до якоїсь установи, де тримали кілька днів, – каже співрозмовник агентства. – Не били, давали їжу, навіть двічі надавали мобільний телефон, щоб затриманий міг зателефонувати знайомим та близьким. 2-го січня близько 10 ранку, одягши на очі мішок, відвезли до вокзалу, при цьому повернули гроші, мобільний телефон, золотий ланцюжок та обручку».

Відповідаючи на запитання як зустріли Негоду на українському кордоні, джерело зазначило, що «добре, він відповів на запитання, які цікавили прикордонників і наразі перебуває вдома».

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в Москві невідомі затримали учасника антитерористичної операції на Донбасі Олега Негоду. Служба безпеки України підтвердила затримання.