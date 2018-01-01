СБУ підтвердила, що у Москві було затримано учасника АТО

Учасник АТО Олег Негода був незаконно затриманий після того, як приїхав відвідати своїх родичів, стверджують у відомстві.

Служба безпеки України підтверджує затримання учасника антитерористичної операції Олега Негоди в Москві. Про це повідомляєтьсяна офіційному сайті СБУ. «Російські спецслужби здійснили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх



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В Москві затримали учасника АТО

Учасник АТО Олег Негода був незаконно затриманий після того, як приїхав відвідати своїх родичів, стверджують у відомстві.

Служба безпеки України підтверджує затримання учасника антитерористичної операції Олега Негоди в Москві. Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

«Російські спецслужби здійснили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів», - сказано в ньому.

СБУ нагадує, що в серпні 2017 року викрила провокацію російських спецслужб, в якій були задіяні три громадянина України, які брали участь в АТО.

«Застереження СБУ щодо небезпеки перебування українських громадян на території РФ підтверджуються численними задокументованими фактами російських провокацій в рамках гібридної війни», - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в Москві невідомі затримали учасника антитерористичної операції на Донбасі Олега Негоду. Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою роз'яснити інформацію про затримання учасника АТО.

Також з посиланням на джерела повідомлялось, що російські правоохоронці відпустили затриманого перед Новим роком колишнього військового АТО Олега Негоду. «Його відпустили! Він передзвонив приблизно о 13:30. Зараз повертається до України», — сказав співрозмовник агентства УНН.