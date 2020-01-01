Бойовики на Донбасі блокують роботу ОБСЄ



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Бойовики на Донбасі обмежили пересування місії СММ ОБСЄ на Донбасі Фото: 24 канал

Окупаційні війська не дозволили міжнародним спостерігачам увійти до Михайлівки

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата СММ зі сторони збройних формувань Російської Федерації. Про це ідеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Операції об’єднаних сил (ООС) у Facebook.

Українські військові повідомляють, що у щоденному звіті від 31 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (колишнє Октяб) та Приморське. Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об'єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка.

«Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації та пересування або підготовку військ», вважають в ООС.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.