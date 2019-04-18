Болтон назвав нові санкції проти Венесуели попередженням для Росії
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Кремль нещодавно відправив у Венесуелу військові рейси з 35 тоннами невідомого вантажу і сотнею військовослужбовців
Нові санкції США проти Венесуели і Куби повинні стати попередженням «всім зовнішнім учасникам, включаючи Росію», які розгортають свій військовий потенціал на підтримку уряду Ніколаса Мадуро.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.
Болтон також підкреслив, що США розцінюють як провокацію, що загрожує безпеці в регіоні, присутність російських військових у Венесуелі.
«Сполучені Штати будуть вважати такі провокаційні дії загрозою міжнародному миру і безпеці в регіоні», - сказав Болтон.
Він нагадав, що Кремль нещодавно відправив у Венесуелу військові рейси з 35 тоннами невідомого вантажу і сотнею військовослужбовців.
Болтон також уточнив, що нові санкції США проти Центробанку Венесуели обмежать Мадуро доступ до американських доларів.
«Ми не кидаємо рятувальних гругів диктаторам. Ми забираємо їх», - заявив радник Трампа.
Нагадаємо, 17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.
13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.
До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.