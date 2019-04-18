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    Болтон назвав нові санкції проти Венесуели попередженням для Росії

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    Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон - Болтон назвав нові санкції проти Венесуели попередженням для Росії
    Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

    Кремль нещодавно відправив у Венесуелу військові рейси з 35 тоннами невідомого вантажу і сотнею військовослужбовців

    Нові санкції США проти Венесуели і Куби повинні стати попередженням «всім зовнішнім учасникам, включаючи Росію», які розгортають свій військовий потенціал на підтримку уряду Ніколаса Мадуро.

    Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.

    Болтон також підкреслив, що США розцінюють як провокацію, що загрожує безпеці в регіоні, присутність російських військових у Венесуелі.

    «Сполучені Штати будуть вважати такі провокаційні дії загрозою міжнародному миру і безпеці в регіоні», - сказав Болтон.

    Він нагадав, що Кремль нещодавно відправив у Венесуелу військові рейси з 35 тоннами невідомого вантажу і сотнею військовослужбовців.

    Болтон також уточнив, що нові санкції США проти Центробанку Венесуели обмежать Мадуро доступ до американських доларів.

    «Ми не кидаємо рятувальних гругів диктаторам. Ми забираємо їх», - заявив радник Трампа.

    Нагадаємо, 17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

    13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

    До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

    Росія США санкції Куба Венесуела військові
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