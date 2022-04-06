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    Бомбив Донеччину, Харківщину і Сумщину. Російський пілот отримав підозру

    На час слідства пілот РФ буде утримуватись в одній з установ виконання покарань України - Бомбив Донеччину, Харківщину і Сумщину. Російський пілот отримав підозру
    На час слідства пілот РФ буде утримуватись в одній з установ виконання покарань України
    фото з відкритих джерел

    Злочинні дії підозрюваного тривали протягом 24 лютого-3 квітня 2022 року

    Громадянину Російської федерації і пілоту винищувачу СУ-35С повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

    За даними досудового розслідування, протягом 24 лютого-3 квітня 2022 року 35-річний пілот збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України. Зокрема, зловмисник наносив ракетні удари по Конотопу Полтавської області, містам Куп’янськ та Ізюм Харківської області та Волновасі Донецької області.

    Крім того, підозрюваний забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами.

    3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України ворожий літак збили військовослужбовці ЗСУ, а пілота після приземлення взято у полон.

    Злочинні дії особи є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).

    На час слідства особа відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених.

    Нагадаємо, російське міністерство оборони та особисто президент РФ Путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні.

    Однак пізніше росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті ними до іншої країни, адже деякі з них вже потрапили до полону.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бомбив Донеччину, Харківщину і Сумщину. Російський пілот отримав підозру