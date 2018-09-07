Борис Джонсон має намір розлучитися



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Борис Джонсон із Мариною Вілер

Екс-глава МЗС Британії продовжує активно займатися політикою

Колишній очільник Британського МЗС Борис Джонсон заявив про те, що має намір розлучитися із Мариною Вілер. Відповідно до спільної заяви подружжя припинило жити разом вже певний час. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Associated

Джонсон і Вілер вже почали процедуру розлучення. Із Мариною Вілер британський політик був у шлюбі із 1993 року. Подружжя має 2 синів (Міло і Теодор) і 2 доньок (Лара і Касія).

Не зважаючи на майбутнє розлучення і відставку із посади очільника МЗС Великої Британії, Борис Джонсон продовжує активно займатися політикою. Він і на сьогодні залишається одним із головних лідерів табору радикального розриву із Брюсселем і розглядається в якості потенційного кандидата на посаду прем’єр-міністра країни, якщо провалиться план Терези Мей щодо поміркованого розриву із ЄС.