«Бориспіль» купив снігоочисників на 5 млн євро
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Аеропорт «Бориспіль» підготувався до зими
До кінця 2019 року аеропорту поставлять шість аеродромних снігоприбиральних машин Jetbroom 9600
Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 20 листопада за результатами тендеру замовило у компанії «Marcel Boschung AG» (Швейцарія) снігоочисників на 4,92 млн євро, або 156,00 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.
До кінця 2019 року поставлять шість аеродромних снігоприбиральних машин Jetbroom 9600 виробництва «Boschung EJT Kft» (Угорщина) у 2018 році зі щітковим агрегатом шириною 6 м і повітродувним агрегатом продуктивністю 12 куб. м/с по 812 600 євро. Сама машина коштує 779 тис. євро, а снігоприбиральний відвал MF 84 QS шириною 8,4 – 34 тис. євро.
Крім того, ще 40 тис. євро піде на два комплекти діагностичного обладнання із програмним забезпеченням та різні запасні частини, а 3 тис. євро – на навчання персоналу замовника.
У жовтні «Бориспіль» замовив у цієї ж самої фірми інші фрезерно-роторні снігоочисники Snowbooster B6 продуктивністю 3 500 т снігу за годину із відстанню викидання до 40 м удвічі дешевше по 400 тис. євро.
Гарантійний строк становить рік або 1 тис. мотогодин напрацювання.
Передбачено аванс 50% і виплату решти протягом ста календарних днів після поставки.
Ціна угоди на 2 тис. євро або 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 4,92 млн євро.
Виробник «Marcel Boschung AG» належить іншій швейцарській компанії «Boschung Holding AG», кінцевими бенефіціарами якої є Марсель Бошунг та Габріель Бошунг.
Єдиним допущеним конкурентом була компанія «Baltic Sky OÜ» (Естонія) Леоніда Шуральова з такими ж машинами, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Компанію «Fresia S.p.A.» (Італія) не допустили до торгів через невідповідність банківської гарантії вимогами тендерної документації з урахуваннями останніх змін. Також вона нібито подала лише документи на представника замість документів на представника та керівника. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши, що гарантія правильна, а представник та керівник є однією особа, на яку надано документи, проте згодом відкликала скаргу.
Ще до торгів анонімна фірма у запитаннях до процедури заявила, що технічним вимогам відповідає один виробник, зокрема по розмірах щітки й відвалу, але замовник це заперечив.
Джерело: Наші гроші