«Бориспіль» купив снігоочисників на 5 млн євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аеропорт «Бориспіль» підготувався до зими

До кінця 2019 року аеропорту поставлять шість аеродромних снігоприбиральних машин Jetbroom 9600

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 20 листопада за результатами тендеру замовило у компанії «Marcel Boschung AG» (Швейцарія) снігоочисників на 4,92 млн євро, або 156,00 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До кінця 2019 року поставлять шість аеродромних снігоприбиральних машин Jetbroom 9600 виробництва «Boschung EJT Kft» (Угорщина) у 2018 році зі щітковим агрегатом шириною 6 м і повітродувним агрегатом продуктивністю 12 куб. м/с по 812 600 євро. Сама машина коштує 779 тис. євро, а снігоприбиральний відвал MF 84 QS шириною 8,4 – 34 тис. євро.

Крім того, ще 40 тис. євро піде на два комплекти діагностичного обладнання із програмним забезпеченням та різні запасні частини, а 3 тис. євро – на навчання персоналу замовника.

У жовтні «Бориспіль» замовив у цієї ж самої фірми інші фрезерно-роторні снігоочисники Snowbooster B6 продуктивністю 3 500 т снігу за годину із відстанню викидання до 40 м удвічі дешевше по 400 тис. євро.

Гарантійний строк становить рік або 1 тис. мотогодин напрацювання.

Передбачено аванс 50% і виплату решти протягом ста календарних днів після поставки.

Ціна угоди на 2 тис. євро або 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 4,92 млн євро.

Виробник «Marcel Boschung AG» належить іншій швейцарській компанії «Boschung Holding AG», кінцевими бенефіціарами якої є Марсель Бошунг та Габріель Бошунг.

Єдиним допущеним конкурентом була компанія «Baltic Sky OÜ» (Естонія) Леоніда Шуральова з такими ж машинами, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Компанію «Fresia S.p.A.» (Італія) не допустили до торгів через невідповідність банківської гарантії вимогами тендерної документації з урахуваннями останніх змін. Також вона нібито подала лише документи на представника замість документів на представника та керівника. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши, що гарантія правильна, а представник та керівник є однією особа, на яку надано документи, проте згодом відкликала скаргу.

Ще до торгів анонімна фірма у запитаннях до процедури заявила, що технічним вимогам відповідає один виробник, зокрема по розмірах щітки й відвалу, але замовник це заперечив.

Джерело: Наші гроші