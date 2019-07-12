Бориспільський «розбійник», якого Зеленський вигнав з наради, звернувся до очільника СБУ (документ)



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Годунок наполягає, що буде судитися із Зеленським

Годунок поцікавився у Баканова, якими матеріалами щодо його особи займається Служба безпеки

Секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок, якого 10 липня під час зустрічі з активом Київської області президент Володимир Зеленський вигнав із зали, звернувся до виконувача обов’язків голови Служби безпеки Івана Баканова із проханням повідомити про наявність чи відсутність проти нього кримінальних проваджень, а також будь-яких матеріалів проти нього, які має СБУ. Відповідний документ Годунок надав «Главкому».

Годунок сам звернувся до Баканова

Це звернення стало реакцією на слова президента, які він сказав після зустрічі з активом області: «Зараз подзвоню Баканову щодо цього чорта». Крім того, Годунка обурило, що Зеленський назвав його «розбійником» та вголос зачитав з інтернету статтю, у якій йдеться про судимість чиновника.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. В інтерв'ю «Главкому» чиновник також зауважив: «Команда президента сфальсифікувала ролик: вони вирізали частину відео, на якій я ставлю питання президенту про корупцію його підлеглих, які відмивають гроші...Я просив допомоги у президента на будівництво нової лікарні, на ремонт доріг, на фінансування шкіл та дитсадків... Це сотні мільйонів, у бюджеті міста немає таких коштів! А президент чомусь зірвався на мені».