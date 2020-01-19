Бортпровідники Lufthansa готуються до нового страйку



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Бортпровідники Lufthansa готуються до нового страйку

Профспілка бортпровідників Ufo перевіряє наявність юридичних підстав для безстрокового страйку

Бортпровідники німецького авіаперевізника Lufthansa готуються до проведення чергового страйку.

Про це заявив пізно ввечері в суботу, 18 січня, Николей Баубліс - офіційний представник профспілки бортпровідників Ufo, що є її організатором, повідомляє DW.

Очікується, що більш докладна інформація про день початку страйку і її тривалості з'явиться 22 січня. Зараз профспілка бортпровідників Ufo перевіряє наявність юридичних підстав для безстрокового страйку.

Нагадаємо, в ході тарифного спору з керівництвом Lufthansa профспілка бортпровідників Ufo провів ряд попереджувальних страйків в чотирьох дочірніх компаніях і дводенний страйк в основний компанії.

На початку листопада були скасовані в цілому близько 1500 рейсів, наслідки відчули на собі близько 200 тисяч пасажирів.

Крім підвищення добових та інших виплат, бортпровідники авіакомпанії Lufthansa вимагають поліпшення умов праці і більш високих пенсій. В кінці листопада керівництво концерну Lufthansa запропонувало Ufo приступити до переговорів для врегулювання спору про підвищення зарплати в авіакомпаніях, проте вони не привели до угоди сторін.