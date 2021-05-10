Ботулізм у Чернігівській області. Є госпіталізовані

Хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах обласного центру

Причина захворювання – риба в'ялена непатрана

У Чернігівській області троє людей потрапили в лікарні з ботулізмом. Причина захворювання в усіх випадках - риба в'ялена непатрана. Про це повідомляє Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зокрема, захворів 34-річний мешканець Чернігова, 38-річна та 67-річний мешканці Чернігівської області. Наразі хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах обласного центру.

Всього в поточному році ботулізмом захворіло 7 осіб.

«Спеціалістами ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться розслідування випадку захворювання та лабораторні дослідження для підтвердження діагнозу», – йдеться в повідомленні.

Громадян попереджають, що споживання риби в'яленої непатраної, виготовленої з порушенням технології, є небезпечним для здоров'я.

Як відомо, ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, пов'язане з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок і розлад ковтання.

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