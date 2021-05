У Росії пропав колишній головлікар лікарні, де лежав Навальний

У Росії зник безвісти під час полювання голова обласного міністерства охорони здоров’я Омської області Олександр Мураховський. Він був головним лікарем лікарні в місті Омську в час, коли там лежав після отруєння бойовою хімічною речовиною «Новічок» російський опозиціонер Олексій Навальний. Напередодні несподівано померли ще двоє лікарів тієї лікарні.

Як підтвердила російська поліція, зниклим чоловіком, про пошуки якого без згадки його імені повідомляли раніше, є саме Мураховський. За повідомленнями, він поїхав до лісу на квадроциклі з мисливської бази ще 7 травня і не повернувся, 8 травня інші мисливці повідомили про це в поліцію, після чого почалися його пошуки, які тривають наразі безрезультатно.

Олександр Мураховський, член прокремлівської партії «Єдина Росія», раніше був головлікарем лікарні швидкої допомоги в Омську, куди 20 серпня 2020 року був доставлений опозиціонер Олексій Навальний, який впав у кому на борту літака Томськ – Москва.

Саме Мураховський постійно наполягав, що Навальний не був отруєний, хоча рядові лікарі, які прийняли Навального, визначили його стан як отруєння. Він пов’язував його стан із іншими причинами, серед того з порушенням обміну речовин, але точного діагнозу не називав.

Крім того, Мураховський протягом двох днів відмовлявся дозволити вивезення Навального на лікування до Німеччини, хоча за ним уже прибув організований його прихильниками санітарний літак.

Соратники Навального і він сам дякували рядовим лікарям за порятунок життя опозиціонера, але різко критикували Мураховського, який, за їхніми твердженнями, виконуючи вказівки Кремля, приховував справжній діагноз, а також перешкоджав транспортуванню Навального на лікування до Німеччини.

Через кілька місяців після госпіталізації Навального Мураховський пішов на підвищення і був призначений головою обласного МОЗ.

Навальний був госпіталізований у лікарні в Омську з 20 по 22 серпня. Потім його перевезли на лікування до Німеччини. Фахівці в кількох лабораторіях Європи виявили в його організмі сліди отруйної речовини з групи «Новічок».

Сам Навальний, який відновився після отруєння, на підставі проведеного громадянського розслідування стверджує, що його отруїли співробітники Федеральної служби безпеки Росії. Кримінальну справу за фактом отруєння в Росії так і не порушили.

На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря з питань анестезіології і реанімації клініки в Омську Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті – серцевий напад.

Крім того, в березні у віці 63 років помер завідувач відділення травматології і ортопедії омської лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев, офіційна причина смерті – інсульт.

