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    Одеські медики нагадують про профілактику ботулізму

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    Одеські медики нагадують про профілактику ботулізму

    Профілактика і правила консервування

    Одеська міська клінічна інфекційна лікарня забезпечена ботулінічною сироваткою (антитоксином), отриманою по лінії централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України.

    У нинішньому році в міську інфекційну лікарню поступив один пацієнт з ботулізмом, що проживає в Одеській області, який завдяки своєчасному введенню сироватки і проведеному лікуванню успішно вилікувався. Пацієнт пов'язує захворювання із вживанням копченої риби домашнього приготування.

    За інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, з початку року в країні зафіксовано 40 випадків ботулізму, з них два - у дітей віком 9 та 13 років. Зареєстровано два летальних випадки в пацієнтів з ботулізмом.

    Ботулізм - це дуже небезпечна кишкова інфекція, яка викликає ураження нервової системи і має високу летальність. Ботулотоксин - одна з найсильніших у світі отрут. Паличка ботулізму розвивається тільки в анаеробних умовах, особливий ризик пов'язаний із вживанням консервів домашнього приготування, в'яленої, копченої, солоної риби, особливо з нутрощами.

    Першими симптомами ботулізму є зорові розлади - погіршення зору, двоїння об'єктів, можливий розвиток блювоти, зазвичай без підвищення температури і розладу шлунка. Через кілька днів починається порушення дихання й інша важка симптоматика.

    Порятунок життя людини, яка захворіла на ботулізм, багато в чому залежить від того, наскільки швидко з моменту початку захворювання буде введений антитоксин. При появі перших симптомів ботулізму та інших харчових токсикоінфекцій необхідно якомога швидше звернутися до лікаря і в жодному разі не займатися самолікуванням.

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    Одеські медики нагадують про профілактику ботулізму
    Одеські медики нагадують про профілактику ботулізму

    Одеські медики дають такі рекомендації з профілактики ботулізму:

    1.  Не купуйте в місцях стихійної торгівлі домашні консерви, солоні і копчені м'ясні продукти, сушену, в'ялену і солону рибу.
    2. При самостійному консервуванні на всіх етапах дотримуйтесь правил особистої гігієни, ретельно промивайте продукти і використовуйте щітку, якщо їх поверхня забруднена землею. Для консервування можна використовувати тільки свіжі фрукти і овочі.
    3. Паличку ботулізму і її спори можна знищити тільки при автоклавуванні. Кип'ятіння не вбиває паличку ботулізму. Закатування консервів у герметичні банки в домашніх умовах можна проводити тільки при використанні автоклава, інакше всі, хто їстимуть ці консерви, наражаються на смертельну небезпеку. Без автоклавування можна маринувати або солити гриби і овочі, які будуть зберігатися у відкритому посуді із забезпеченням доступу повітря.
    4. Якщо в закатаних банок «здулися» кришки, то такі заготовки їсти не можна - їх слід знищити. Категорично заборонено кип'ятити вміст бомбажної банки і вживати в їжу.
    5. Швидкопсувні продукти зберігайте тільки в холодильнику, обов'язково дотримуйтесь термінів їх зберігання, не беріть їх у дорогу і на відпочинок.
    6. Діти особливо чутливі до ботулінічного токсину, тому їм не рекомендовано давати консервовані в домашніх умовах продукти.
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