Одеські медики нагадують про профілактику ботулізму



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Профілактика і правила консервування

Одеська міська клінічна інфекційна лікарня забезпечена ботулінічною сироваткою (антитоксином), отриманою по лінії централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України.

У нинішньому році в міську інфекційну лікарню поступив один пацієнт з ботулізмом, що проживає в Одеській області, який завдяки своєчасному введенню сироватки і проведеному лікуванню успішно вилікувався. Пацієнт пов'язує захворювання із вживанням копченої риби домашнього приготування.

За інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, з початку року в країні зафіксовано 40 випадків ботулізму, з них два - у дітей віком 9 та 13 років. Зареєстровано два летальних випадки в пацієнтів з ботулізмом.

Ботулізм - це дуже небезпечна кишкова інфекція, яка викликає ураження нервової системи і має високу летальність. Ботулотоксин - одна з найсильніших у світі отрут. Паличка ботулізму розвивається тільки в анаеробних умовах, особливий ризик пов'язаний із вживанням консервів домашнього приготування, в'яленої, копченої, солоної риби, особливо з нутрощами.

Першими симптомами ботулізму є зорові розлади - погіршення зору, двоїння об'єктів, можливий розвиток блювоти, зазвичай без підвищення температури і розладу шлунка. Через кілька днів починається порушення дихання й інша важка симптоматика.

Порятунок життя людини, яка захворіла на ботулізм, багато в чому залежить від того, наскільки швидко з моменту початку захворювання буде введений антитоксин. При появі перших симптомів ботулізму та інших харчових токсикоінфекцій необхідно якомога швидше звернутися до лікаря і в жодному разі не займатися самолікуванням.

Одеські медики дають такі рекомендації з профілактики ботулізму:

