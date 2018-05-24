Ботулізм у Запорізькій області: важкохворому діставали відсутню сироватку родичі

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Постраждалий захворів після того, як їв рибу, мариновану у домашніх умовах

У Запорізькій області зафіксували другий випадок захворювання на ботулізм.

Про це повідомляє РепортерUA.

У лікарню Мелітополя у важкому стані був госпіталізований житель Приазовського району 1989 року народження.

Завідуюча відділенням епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Запорізького обласного лабораторного центру Вікторія Черкасова розповіла, що постраждалий захворів після того, як їв рибу, мариновану у домашніх умовах.

«Батько і син 6-7 травня ловили рибу і самостійно в домашніх умовах замаринували карася. Приготовану рибу їли 11 і 12 травня. Батько відчуває себе нормально. А у сина з'явилися клінічні симптоми, але на перший погляд вони не схожі були на симптоми ботулізму. Чоловік був госпіталізований в районну лікарню, де йому поставили діагноз пневмонія. До вечора 17 травня з'явилися характерні для ботулізму симптоми: порушення ковтання, він став погано бачити», - розказала Черкасова.

За її словами, хворого перевели в мелітопольську лікарню в інфекційне відділення. «На сьогоднішній день, стан стабілізувався, але хворий поки важкий», - повідомила Черкасова.

В свою чергу, за словами головного лікаря міського відділення Запорізького лабораторного центру Романа Склярова, в Мелітополі на сьогодні немає сироватки проти ботулізму, як по регіону, і по країні. Проте, як зазначив Скляров, родичам хворого чоловіка вдалося дістати сироватку для лікування.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому підтвердили ще один випадок ботулізму.