Підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних військових РФ – розвідка



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Бойова підготовка російсько-окупаційних військ ОРДЛО проводиться синхронізовано з аналогічними заходами з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ

Російське окупаційне командування зосереджує зусилля на підвищенні рівня боєздатності підрозділів бойовиків Донбасу для досягнення ними рівня спроможностей, визначених для військ (сил) військових округів збройних сил РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«У зв’язку з цим, заходи бойової підготовки російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, проводяться синхронізовано з аналогічними заходами з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ під безпосереднім контролем та керівництвом офіцерів штабу округу», – йдеться у повідомленні військової розвідки.

За даними ГУР, з 26 лютого у першому та другому так званому армійському корпусі гібридної армії проводяться батальйонні тактичні навчання з відпрацюванням застосування розвідувально-вогневих/ударних контурів згідно з єдиними вимогами, визначеними у ЗС РФ з організації бойової підготовки у поточному році.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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