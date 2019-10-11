Бойовика «ЛНР», який воював під Дебальцевим, засудили до восьми років тюрми



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Бойовики незаконно створеної «Луганської народної республіки»

Учасник незаконно збройних формувань Дмитро Біжко підписав угоду про визнання винуватості

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним бойовика «4-ї мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу Народної міліції «ЛНР» Дмитра Біжка у причетності до створення терористичної організації (ст.258-3 ч.1 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на вісім років без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 30 вересня.

За даними слідства, у травні 2014 року в обвинуваченого виник злочинний умисел, направлений на участь на території України у терористичній організації «ЛНР» та здійснення збройного опору силам АТО. Так, він приїхав до населеного пункту Ізварине Луганської області, де вступив до лав збройних формувань. Спочатку це було формування «Призрак», яке в подальшому влилося до «4-ї мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу Народної міліції «ЛНР».

До посадових обов`язків Біжка входило бойове чергування, спостереження за позиціями військовослужбовців Збройних сил України, застосування штатної стрілецької та артилерійської зброї при бойових зіткненнях з ЗСУ.

Взимку 2015 року бойовик брав активну участь у так званій «Дебальцевській операції»; з січня 2016 року до 2018 року – воював у районі населених пунктів Жолобок і Сокольники Луганської області.

30 вересня 2019 року обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій погодився на призначенні покарання за ст.258-3 ч.1 КК України, у вигляді позбавлення волі на вісім років без конфіскації майна. У підсумку суд затвердив цю угоду.

Крім цього, суд зарахував бойовику Біжку термін попереднього ув`язнення з 12 березня до 29 вересня 2019 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.