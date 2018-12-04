Бойовикам на Донбасі скасували відпустки на період дії воєнного стану в окремих областях України



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Російським військовослужбовцям на період дії воєнного стану в окремих областях України заборонили звільнення з військової служби

Російське окупаційне командування запровадило особливий режим підтримання постійної бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 армійського корпусів ЗС РФ

Російське окупаційне командування на період дії воєнного стану в окремих областях України відмінило відпустки та ввело інші обмеження для бойовиків на Донбасі. Про це повідомив речник міноборони полковник Дмитро Гуцуляк.

За словами речника, російське окупаційне командування запровадило особливий режим підтримання постійної бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 армійського корпусів Збройних сил РФ.

«У зв’язку з цим, підрозділи російських окупаційних військ перебувають у стані, так званого, «особливого режиму несення служби» та інтенсивно проводять заходи, характерні для приготувань до активізації бойових дій. Зокрема, передові позиції посилюються додатковими бронегрупами й артилерійськими розрахунками із забезпеченням їх подвійним боєкомплектом», - повідомив Гуцуляк.

Він додав, що при цьому, російським військовослужбовцям на період дії воєнного стану в окремих областях України відмінено відпустки та введені інші обмеження, у тому числі, заборонено звільнення з військової служби.

Як повідомлялося, протягом цієї доби на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, двох військових поранено.