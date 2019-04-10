Бойовики 13 разів обстріляли військових на Донбасі



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За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено

9 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 31 мінометна міна калібру 120 та 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ дев'ять разів:

з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Павлопіль;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища Піски;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Широкине;

двічі із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Гнутове;

двічі із гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Авдіївка

з станкових протитанкових гранатометів – в районі селища міського типу Верхньоторецьке;

з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

із мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту Катеринівка;

із мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Новоолександрівка;

двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі села Золоте-4.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Піски.

Втрат серед особового складу немає.

На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.