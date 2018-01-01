Бойовики біля Кам’янки обстріляли бійців Збройних Сил
- Сьогодні, 19:22
-
Розсилка
Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь
Від початку доби зафіксований 1 обстріл позицій Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 січня 2018 року.
«На Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки», - йдеться у повідомленні.
Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.
На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.
Нагадаємо, вітчизняна компанія «Радіонікс» та державне підприємство «Конструкторське бюро «Луч» провели пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М «Печора».