Бойовики біля Кам’янки обстріляли бійців Збройних Сил

Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь

Від початку доби зафіксований 1 обстріл позицій Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 січня 2018 року. «На Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки», - йдеться у повідомленні.