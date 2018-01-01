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    Бойовики біля Кам’янки обстріляли бійців Збройних Сил

    Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь
    Від початку доби зафіксований 1 обстріл позицій Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 січня 2018 року. «На Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки», - йдеться у повідомленні.
    • Сьогодні, 19:22
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    Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь

    Від початку доби зафіксований 1 обстріл позицій Збройних Сил України.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 січня 2018 року.

    «На Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки», - йдеться у повідомленні.

    Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

    На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.

    Нагадаємо, вітчизняна компанія «Радіонікс» та державне підприємство «Конструкторське бюро «Луч» провели пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М «Печора».

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