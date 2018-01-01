Бойовики декілька годин обстрілювали сили АТО з мінометів - штаб

Окупанти посилили обстріли в темну пору доби

Російсько-окупаційні війська минулої доби продовжували обстрілювати опорні пункти Збройних сил України. Особливу активність агресор виявляв у темний час доби. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на луганському напрямку у вечірній час противник кілька годин, з невеликими перервами, вів вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів



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Бойовики в зоні АТО

Окупанти посилили обстріли в темну пору доби

Російсько-окупаційні війська минулої доби продовжували обстрілювати опорні пункти Збройних сил України. Особливу активність агресор виявляв у темний час доби.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на луганському напрямку у вечірній час противник кілька годин, з невеликими перервами, вів вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Кримське. Міномети такого ж калібру, а також озброєння БМП, гранатомети та кулемети окупанти декілька разів застосували поблизу Світлодарська. З гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні українські оборонці неподалік Новоолександрівки.

На донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів, вів вогонь по позиціях українських захисників поблизу Талаківки.

Загалом, минулої доби зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.

Нагадаємо, станом на 18.00 суботи штаб АТО звітував, що напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла.