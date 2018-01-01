АТО: напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла

Протягом дня зафіксовано один обстріл позицій українських захисників

Сьогодні напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ, повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного



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Українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки у ворожому стані

Протягом дня зафіксовано один обстріл позицій українських захисників

Сьогодні напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське. Унаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не фіксувалося.

Незважаючи на відносне затишшя вздовж усієї лінії розмежування, українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки у ворожому стані та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Пораненого бійця евакуйовано до медзакладу, стан здоров’я — важкий.

З початку минулої доби станом на 18:00 п’ятниці в зоні АТО було зафіксовано шість ворожих обстрілів.