Бойовики на Донбасі гатили на всіх напрямках: двоє військових поранені

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Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі

Бойовики 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкіне. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння.

Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Під час бойових дій минулої доби двох наших захисників було поранено. Наразі життю поранених нічого не загрожує. Поточної доби втрат немає.

За даними розвідки, знищено двох та поранено чотирьох бойовиків російсько-терористичних військ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики обстріляли селище Стара Миколаївка під окупованою Горлівкою.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, найближчими днями на непідконтрольну територію Донбасу прибудуть близько 100 бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».