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    Бойовики майже годину «лупили» з гранатометів по Пісках

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    Бойовики майже годину «лупили» з гранатометів по Пісках

    Втрат серед бійців ЗСУ немає

    Цієї доби російсько-окупаційні війська упродовж 50 хвилин вели вогонь з автоматичних гранатометів в районі населеного пункту Піски.

    Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

    «Станом на 12 годину сьогодні, 18 липня, російсько-окупаційні війська здійснили 1 обстріл. Сталося це після 8 ранку в районі населеного пункту Піски, де противник упродовж 50 хвилин вів вогонь з автоматичних гранатометів», - сказав речник.

    За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил нема.

    Праута також додав, що з метою вшанування кращих захисників продовжується нагородження державними нагородами та заохочувальними відзнаками Міноборони військовослужбовців та працівників ЗС України. З початку 2019 року за зразкове виконання обов’язків державними нагородами нагороджено понад 600 та заохочувальними відомчими відзнаками — майже 5 тисяч військовослужбовців та працівників ЗСУ.

    Статус учасника бойових дій з початку російської збройної агресії отримали понад 260 тисяч військовослужбовців та працівників ЗСУ — учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

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