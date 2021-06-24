Низка антипутінських санкцій, поранення військового, підтримка Британії. Головне за 24 червня

«Главком» підготував чотири головні новини за 24 червня

Українська влада ввела в дію санкції проти представників ЗМІ і підприємств так званих «ДНР» і «ЛНР», а також їх бойових підрозділів.

Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків.

Борис Джонсон підтвердив цілеспрямованість дій есмінця Defender, який згідно з твердженням Росії у середу порушив російські територіальні води поблизу порту Севастополь.

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий.

Україна запровадила санкції проти ЗМІ, підприємств і бойових підрозділів «ЛНР/ДНР»

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року Про введення санкцій. У списку опинилися представники ЗМІ і підприємств так званих ДНР і ЛНР, а також їх бойові підрозділи.

Так, під українськими санкціями опинилися керівник і головний редактор інформагентства «Луганськ» Максим Чаленко, власник сайту «Луг24» Микита Мотунов, глава онлайн-ресурсу «Дике поле» Олександр Патаман та інші.

Разом з тим санкції наклали на десятки підприємств і бойові підрозділи «ЛНР/ ДНР». Серед них батальйон «Зоря»(Луганськ), артилерійська бригада «Кальмус», «Козача Національна гвардія», громадський рух «Новоросія», бригада «Призрак», батальйони «Сомалі» і «Спарта».

Зеленський ввів у дію санкції проти російських банків та оточення Путіна

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, Сбербанк та ВТБ.

Під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Санкції було запроваджено терміном на три роки.

Також Україна запровадила санкції проти чиновників та олігархів, близьких до російського президента Володимира Путіна.

«Ми не визнаємо російську анексію Криму» – прем’єр-міністр Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проходження британського військового корабля 23 червня у Чорному морі біля Криму було демонстрацією невизнання російської анексії українського півострова.

Джонсон підтвердив цілеспрямованість дій есмінця Defender, який згідно з твердженням Росії у середу порушив російські територіальні води поблизу порту Севастополь.

«Наш корабель разом з іншими захищає наші цінності, в які ми віримо: демократію, права людини, рівноправ’я, а також верховенство закону і свободу мореплавства», – сказав прем’єр-міністр.

На Донбасі окупанти поранили українського військового

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий. Він направлений до лікувального закладу. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

«Сьогодні, 24 червня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню», – наголошується в повідомленні пресслужби оперативно-тактичної групи (ОТГ) «Схід».



В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав проникаюче осколкове поранення. «Після надання первинної медичної допомоги він транспортований до лікувального закладу. Стан пораненого-середньої тяжкості», – уточнили в ОТГ.

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