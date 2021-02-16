  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Бойовики на Донбасі ховають танки у промзонах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Часом окупанти самі виставляють у соцмережах фото російської бойової техніки, що перебуває на Донбасі&nbsp; - Бойовики на Донбасі ховають танки у промзонах
    Часом окупанти самі виставляють у соцмережах фото російської бойової техніки, що перебуває на Донбасі 
    Фото: informnapalm.org

    Для приховування важкої техніки окупанти використовують цивільні промислові об'єкти і будівлі сільськогосподарського призначення

    Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати заборонену важке озброєння уздовж лінії розмежування. Також на окуповану територію з Росії продовжують надходити бойова техніка після ремонту на російських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

    Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Російсько-окупаційні війська на окремих напрямках уздовж лінії зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння продовжують утримувати 120 мм міномети, 122 мм самохідні артилерійські установки і танки, для чого використовують цивільні промислові об'єкти і будівлі сільськогосподарського призначення», - повідомили в Міноборони.

    Також противник посилює систему спостереження на передових позиціях. Для цього використовують переносні малогабаритні радіолокаційні станції наземної розвідки російського виробництва. Отримана інформація передається для зазначення мети снайперським і артилерійським розрахунками.

    Нагадаємо, в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

    Тим часом в окупованому Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата. За основу зображення бойовики взяли фото колишнього журналіста, директора з активів держконцерну «Укроборонпрому» Мустафи Найєма.

    Фото: Mustafa Nayyem/Facebook
    Фото: Mustafa Nayyem/Facebook

    За словами самого Найєма, він зробив цю світлину в січні 2015 році за кілька годин до атаки російських військ на Дебальцеве.

    Теги: розвідка Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДНР Міноборони війна озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies