Бойовики на Донбасі ховають танки у промзонах

Часом окупанти самі виставляють у соцмережах фото російської бойової техніки, що перебуває на Донбасі

Для приховування важкої техніки окупанти використовують цивільні промислові об'єкти і будівлі сільськогосподарського призначення

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати заборонену важке озброєння уздовж лінії розмежування. Також на окуповану територію з Росії продовжують надходити бойова техніка після ремонту на російських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Російсько-окупаційні війська на окремих напрямках уздовж лінії зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння продовжують утримувати 120 мм міномети, 122 мм самохідні артилерійські установки і танки, для чого використовують цивільні промислові об'єкти і будівлі сільськогосподарського призначення», - повідомили в Міноборони.

Також противник посилює систему спостереження на передових позиціях. Для цього використовують переносні малогабаритні радіолокаційні станції наземної розвідки російського виробництва. Отримана інформація передається для зазначення мети снайперським і артилерійським розрахунками.

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

Тим часом в окупованому Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата. За основу зображення бойовики взяли фото колишнього журналіста, директора з активів держконцерну «Укроборонпрому» Мустафи Найєма.

Фото: Mustafa Nayyem/Facebook

За словами самого Найєма, він зробив цю світлину в січні 2015 році за кілька годин до атаки російських військ на Дебальцеве.