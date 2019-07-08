Бойовики на Донбасі поранили мирного жителя



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Зі сторони Горлівки бойовики обстріляли селище Новгородське

На Донбасі у результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського травмований мирний житель.

Про це повідомила Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК), передає пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що 6 червня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки.

«За фактом обстрілу, спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію. В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджені вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській та поранено літнього чоловіка 1941 року народження«, - повідомили в прес-центрі.

Уточнюється, що міна розірвалася в декількох метрах від будинку потерпілого. Наразі він перебуває у лікарні у місті Торецьк.