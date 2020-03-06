Бойовики на Донбасі продовжують гатити з артилерії, є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти у четвер 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

4 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення, ще двоє – бойове ураження

У четвер, 5 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поблизу населеного пункту Авдіївка – з міномету калібру 82 мм противник випустив сім мін, здійснив чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив дев’ять обстрілів наших позицій, а саме:

два рази поруч з Зайцеве – з 82-мм мінометів - 13 мін, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з міномету калібру 120 мм – 10 мін;

чотири рази в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – чотири снаряди, з мінометів калібру 120 мм – сім мін та дві міни з 82-мм міномету;

поблизу Новозванівки – з протитанкового ракетного комплексу;

поруч з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомету – три постріли, а також ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Окрім цього, упродовж минулої доби противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано», - додали у пресцентрі.

Вчора, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.