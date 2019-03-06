Бойовики на Донбасі стріляли з артилерії, двох українських бійців поранено
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Розсилка
Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем, запевнили у прес-центрі
У вівторок, 5 березня, російські окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв українські позиції:
- з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське;
- з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села Водяне;
- з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля села Широкине;
- двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски;
- зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське.
В результаті обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.
«Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів. За даними розвідки, одного окупанта було знищено, двох поранено», - додали у прес-центрі.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.