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    Бойовики на Донбасі стріляли з артилерії, двох українських бійців поранено

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    За даними розвідки, вчора одного окупанта було знищено та двох поранено - Бойовики на Донбасі стріляли з артилерії, двох українських бійців поранено
    За даними розвідки, вчора одного окупанта було знищено та двох поранено

    Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем, запевнили у прес-центрі

    У вівторок, 5 березня, російські окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв українські позиції:

    • з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське;
    • з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села Водяне;
    • з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля села Широкине;
    • двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски;
    • зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське.

    В результаті обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

    «Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів. За даними розвідки, одного окупанта було знищено, двох поранено», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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