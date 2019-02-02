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    Бойовики на Донбасі захопили в полон ще одного українського бійця

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    Військовий зник 23 січня - Бойовики на Донбасі захопили в полон ще одного українського бійця
    Військовий зник 23 січня
    Фото: Лана Борисова, Facebook

    Українські військові підтвердили особу полоненого бійця, про якого заявляли бойовики

    Боєць розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади, який зник 23 січня, потрапив у полон до бойовиків

    Про це повідомляє 79-а десантно-штурмова бригада у Facebook.

    Як зазначається, бойовики виклали відео з українським військовим, який зник з бойових позицій 23 січня цього року.

    «Ми визнаємо приналежність військовослужбовця на відеозаписі. Микола Гриненко – військовослужбовець нашої військової частини», - повідомили в бригаді.

    Проте бійці заявили, що все сказане Гриненком на камеру ворога «є підготовленим, сфабрикованим і зрежисованим кремлівською пропагандою відео у «Донецьких підвалах».

    «Достовірно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск. Вживається всіх заходів на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому», - заявили в бригаді.

    Як повідомляв «Главком», 23 січня близько 4 ранку в районі виконання бойового завдання на одному з спостережних постів в районі Павлополя зник військовий розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.

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