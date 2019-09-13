Бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів. Шестеро військових поранені



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Військовослужбовці отримали поранення різного ступеня важкості

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 82 мм. Також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Про це 13 вересня повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського – зі снайперської та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки з напрямку Пікузів – зі стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки з напрямку Мінерального – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Опитного з напрямку Спартака – з автоматичного гранатомета;

поблизу Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого з напрямку Гольмівського – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Майорська з напрямку «Шахта 6-7» – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

неподалік Новгородського з напрямку Широкої Балки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості», - повідомили у пресцентрі.

Нагадаємо, 12 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил загинув.