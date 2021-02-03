Стало відоме ім’я українського морпіха, вбитого ворожим снайпером

На Миколаївщині у бійця залишилися батьки

Дмитро Власенко – перша бойова втрата лютого 2021 року

На Донбасі у вівторок, 2 лютого, від кулі ворожого снайпера загинув 38-річний старший матрос Дмитро Власенко.

Воїна намагалися врятувати, однак поранення виявилось несумісним із життям. Про це 3 лютого повідомила пресслужба 503-го окремого батальйону морської піхоти.

«Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече», ­­– йдеться у повідомленні.

Військовий мав 38 років, родом з Миколаївщини, де у нього залишилися батьки.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу 2 лютого бойовики за добу вісім разів порушили «тишу». Внаслідок пострілу снайпера важке поранення отримав український боєць. Попри всі зусилля, лікарі його врятувати не змогли.

Нагадаємо, у Покровську попрощалися з українським воїном, який загинув 30 січня біля села Старогнатівка у Волноваському районі на Донеччині.



