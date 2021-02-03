  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Стало відоме ім’я українського морпіха, вбитого ворожим снайпером

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Миколаївщині у бійця залишилися батьки - Стало відоме ім’я українського морпіха, вбитого ворожим снайпером
    На Миколаївщині у бійця залишилися батьки
    ФОТО: пресслужба 503 ОБМП

    Дмитро Власенко – перша бойова втрата лютого 2021 року

    На Донбасі у вівторок, 2 лютого, від кулі ворожого снайпера загинув 38-річний старший матрос Дмитро Власенко.

    Воїна намагалися врятувати, однак поранення виявилось несумісним із життям. Про це 3 лютого повідомила пресслужба 503-го окремого батальйону морської піхоти.

    «Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече», ­­– йдеться у повідомленні.

    Військовий мав 38 років, родом з Миколаївщини, де у нього залишилися батьки.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Стало відоме ім’я українського морпіха, вбитого ворожим снайпером
    Стало відоме ім’я українського морпіха, вбитого ворожим снайпером

    Як повідомлялося раніше, за минулу добу 2 лютого бойовики за добу вісім разів порушили «тишу». Внаслідок пострілу снайпера важке поранення отримав український боєць. Попри всі зусилля, лікарі його врятувати не змогли. 

    Нагадаємо, у Покровську попрощалися з українським воїном, який загинув 30 січня біля села Старогнатівка у Волноваському районі на Донеччині.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові снайпер батьки Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies