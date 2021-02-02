Росія ініціювала засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод

Засідання Радбезу ООН має пройти по відеозв'язку у відкритому форматі

Російська Федерація ініціювала засідання Ради безпеки ООН щодо України. 11 лютого на засіданні Радбезу ООН збираються обговорити Мінські угоди

Про це свідчить програма засідань Ради безпеки ООН.

Проте в самому календарі немає ніякої інформації про призначене засідання, крім того, що його ініціювала Росія.

Водночас російське агентство «Тасс» з посиланням на джерела повідомило, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиліттям підписання Мінських угод.

Засідання Радбезу ООН має пройти по відеозв'язку у відкритому форматі.

Відзначимо, що 2 грудня минулого року Рада безпеки ООН обговорила виконання Мінських домовленостей. Ініціатором обговорення виступила Росія.

При цьому Росія намагалася провести в Радбезі ООН засідання за участю представників бандформувань «Л/ДНР», використавши для цього спеціальну процедуру дуже неформальних конфіденційних зустрічей («формат Арріa»). Україна разом із партнерами зірвала цю спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу.

Великобританія, США і Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України