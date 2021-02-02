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    Росія ініціювала засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод

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    Ініційоване Росією засідання Радбезу може відбутися 11 лютого - Росія ініціювала засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод
    Ініційоване Росією засідання Радбезу може відбутися 11 лютого

    Засідання Радбезу ООН має пройти по відеозв'язку у відкритому форматі

    Російська Федерація ініціювала засідання Ради безпеки ООН щодо України. 11 лютого на засіданні Радбезу ООН збираються обговорити Мінські угоди

    Про це свідчить програма засідань Ради безпеки ООН.

    Проте в самому календарі немає ніякої інформації про призначене засідання, крім того, що його ініціювала Росія.

    Водночас російське агентство «Тасс» з посиланням на джерела повідомило, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиліттям підписання Мінських угод.

    Засідання Радбезу ООН має пройти по відеозв'язку у відкритому форматі.

    Відзначимо, що 2 грудня минулого року Рада безпеки ООН обговорила виконання Мінських домовленостей. Ініціатором обговорення виступила Росія.

    При цьому Росія намагалася провести в Радбезі ООН засідання за участю представників бандформувань «Л/ДНР», використавши для цього спеціальну процедуру дуже неформальних конфіденційних зустрічей («формат Арріa»). Україна разом із партнерами зірвала цю спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу.

    Великобританія, США і Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України

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    Теги: Росія Донбас дипломатія Мінські угоди ООН політика Україна
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