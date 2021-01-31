«Мені ще й читати потрібно?» Як змінились студенти в окупованому Луганську

Сучасний студент швидше відмовиться від навчання, ніж від роботи, якщо такий вибір виникне

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Если выводить какой-то усредненный образ студента периода последних шести лет в «республике», то получившийся типаж будет чем-то вроде микса лебедя щуки и рака в одном целом. Несовместимости, которые в принципе не могут соединиться в одно целое.

Во-первых, полностью отменен возрастной ценз при поступлении в вуз, что сводит в одной аудитории вчерашнего школьника и сегодняшнего пенсионера, делая публику весьма пестрой от безусого и ещё по-детски наивного Сережи до маскирующей седину Ларисы Ивановны со вставной челюстью и радикулитом.

Во-вторых, весьма условное понятие предшествующего полного среднего образования. И это снова сводит вместе тех, кто скрыл при поступлении, что уже имеет высшее образование и тех, кто с трудом вытянул вечернюю школу или купил диплом в ПТУ, потому что только там смог договориться и нашел какие-то знакомства. И это тоже делает образовательный индекс и какой-то уровень интеллигентности современного студента очень условным и весьма пестрым.

Интересной чертой есть и то, что многие не рассматривают период студенчества как некий символ беззаботной юности. Реалии диктуют свои условия – нужно обеспечивать себя, помогать родителям, нужно на что-то жить. И снова выходят огромные ножницы – современный студент скорее откажется от учёбы, чем от работы, если такой выбор возникнет.

Интересный штрих – исчезла прослойка мажористых студентов, которые были всегда.

То есть нет той условной «элиты», кто дефилировал в нарядах от кутюр в стенах университетов, кто пил со вкусом кофе в перерывах и курил тонкие сигаретки у входа с подружками. Нет у входа в вузы дорогих машин, которые родители покупали любимым чадам в подарок за поступление. На место этих студентов пришли уставшие и выгоревшие раньше времени молодые люди, кто понял, что учёба и есть привилегия для себя, как раньше был досуг, компании, музыка, спорт. Учиться, чтобы знать что-то, уходит все больше в прошлое, становясь отмирающим понятием. Учатся, чтобы найти работу. Чтобы подняться по карьерной лестнице. Чтобы использовать как-то в будущем диплом или просто, чтобы он был.

Очень часто студенческая подработка не предполагает высшего образования и напрочь вытесняет ценность образования. И если на этом этапе студент не срежется, не бросит вуз, уже это можно считать удачей.

Увидеть продавца в лице потенциального политолога или кассира в супермаркете без двух минут экономиста вполне нормально. Работать сейчас вообще не зазорно. Это норма, такая же как мыться или принимать пищу.

Тот студент, кто не подрабатывает летом, может вызвать вопросы по целому ряду причин. Или он имеет какие-то проблемы с уверенностью, или... Хотя или быть просто не может. Среди студентов дневной группы обучения совершенно нормально узнать о том, что среди учебного года И. продаёт по вечерам до комендантского часа алкоголь в киоске, С. работает няней в своём городе, Н. выдавала посылки с Али, пока их не прикрыли... После лета таких историй будет много о каждом, только расшириться география – многие уедут аниматорами на море, многие торговать или официантами, но работать будут все.

Еще один нюанс – ценность знаний. Можно скачать (заказать, купить) работу, а можно писать самому. Но часто последний вариант на фоне остальных кажется не таким качественным и вызывает больше вопросов.

Еще один интересный момент – личная жизнь. Здесь можно было бы говорить о сексуальной революции, и будь все тоньше и оптимистичнее – можно было бы снимать кино в духе «Бума 2». Но очень часто личная жизнь не столько романтик и личное право на счастье, сколько дань реальности.

Так проще, чем где-то стоять или бродить до комендантского часа. Чем в темноте в пустом городе, лучше уж сразу, с первой встречи вместе. Вместе проще снимать жилье, проще планировать бюджет, питаться. Это может не означать вообще ничего, но так удобно всем – и молодым людям, и их родителям.

Сексуальная жизнь давно перестала быть табуированным понятием, интригой, запретной темой. И часто родители вздыхают спокойно: так всем проще, хотя это и лишает прелюдии отношений или периода ухаживаний. Законный брак требует очень многого – денег, уверенности, совместных планов. Почти всегда браку предшествует долгая жизнь вместе, когда в некой схожести убедились и родители, и сами партнёры.

Если во все времена студент был неким двигателем прогресса в моде, музыке, сленге, то сейчас это скорее несчастный человек, который не может работать так, как ему бы хотелось и при этом вынужден изрядно тратиться на сессии, вкладываясь в какое-то потенциально лучшее будущее, в которое он сам не очень верит.

Преподаватели не скрывают, что студент сейчас не тот. Ему по большому счету ничего не нужно (что очень удобно). Весьма типичен возглас студента: мне ещё и читать что-то нужно?! Тот студент, кто учится и танцует (или занимается спортом) похож на мамонта. Скорее современный студент будет много работать и условно, почти в кавычках учиться.

Огромную сложность вызывает собрать группу студентов на какое-то массовое шествие, которые очень популярны в «республике». По списку студенты есть, в реальности их нет, потому что они работают, живут в Москве или Крыму, уехали, не вернулись, не выходят на связь, обещали приехать, но исчезли… Массовость не более чем миф, которые убеждает всех в том, что в «республике» есть люди.

Весьма распространен вариант, когда студента оставляют в вузе после учебы, предлагая работу. И это тоже уже не тот возвышенно-трепетный уровень, когда выпускник понимал, какое перед ним открывается будущее. Вчерашний студент очень быстро понимает, что хотят от него много, будущее в стенах вуза его ждет весьма туманное, и за такие деньги он с легкостью найдет себе другую работу. Это уже не шанс для вчерашнего студента, это скорее способ залатать дыры в отсутствующих кадрах теми, кого удалось уговорить.

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