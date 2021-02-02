Чубаров розкритикував ідею Кравчука провести референдум щодо Криму та Донбасу

За словами Чубарова, в Україні все голосніше лунають голоси тих, хто хоче поступитися українськими територіями країні-агресору

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував пропозицію голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука провести всеукраїнський референдум з питань щодо окупованих Криму та Донбасу.

Про це він написав у Facebook.

За словами Чубарова, в Україні все голосніше лунають голоси тих, хто хоче поступитися українськими територіями країні-агресору.

«Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях... Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну, незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення. Особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни агресора», – написав голова Меджлісу.

Він додав, що Крим є невід'ємною частиною України і батьківщиною кримських татар.

На днях голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму. На його думку, це питання є «найбільш болючим».

Нагадаємо, що 28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.