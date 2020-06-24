Українська армія отримала американські ракети Javelin



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Протитанкові установки Javelin були представлені на параді до Дня незалежності України у 2018 році Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В Україну надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу «Джавелін»

Для потреб Збройних сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«До України у рамках пілотного проєкту 16 червня за програмою уряду США Міжнародні військові продажі надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США», - йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає постачання для ЗСУ комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів упродовж всього життєвого циклу.

Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.