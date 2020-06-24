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    Українська армія отримала американські ракети Javelin

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    <span>Протитанкові установки Javelin були представлені на параді до Дня незалежності України у 2018 році</span> - Українська армія отримала американські ракети Javelin
    Протитанкові установки Javelin були представлені на параді до Дня незалежності України у 2018 році
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В Україну надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу «Джавелін»

    Для потреб Збройних сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

    Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

    «До України у рамках пілотного проєкту 16 червня за програмою уряду США Міжнародні військові продажі надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США», - йдеться у повідомленні.

    Проєкт передбачає постачання для ЗСУ комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів упродовж всього життєвого циклу.

    Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.

    «Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами», - додали у МОУ.

    У березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок Javelin. У жовтні 2019 року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10-ти пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.

    У грудні 2019 року Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії Javelin виробництва США.

    17 червня 2020 року США передали Україні військове обладнання, в тому числі рації та протитанкові ракети Javelin.

     

     

    США ЗСУ зброя армія військові озброєння
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