У РФ переможців всеросійської олімпіади школярів нагородили… майонезом (фото)
Окрім соусів, дітям вручили грамоти
У Росії мерія міста Кірова нагородила 19 учнів шкіл, які стали переможцями та призерами всеросійської олімпіади.
Фото подарунків від мерії, серед яких дві упаковки кетчупу, а також майонез і соус «чотири сиру», надіслали журналістам батьки школяра, повідомляють російські ЗМІ.
«Ми як адміністрація будемо все робити для того, щоб розвивати міський простір, щоб вам в цьому місті було комфортно», – прокоментував нагородження кіровських школярів глава адміністрації міста Дмитро Осипов, пише місцеве видання Kirov.ru.
Нагадаємо, нещодавно у Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля».
Також у Росії планують провести незвичний забіг із Санкт-Петербурга в Москву – із трунами на спині. З такою пропозицією виступив місцевий шоумен Стас Барецький, який очолює «Спілку професійних ритуальних агентів». Захід він планує організувати в червні, а виручені гроші направити на підтримку програми вакцин.