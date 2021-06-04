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    У РФ переможців всеросійської олімпіади школярів нагородили… майонезом (фото)

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    Видатні успіхи в навчанні керівник російського міста оцінив у два пакети з кетчупом, один з майонезом, і один з соусом &laquo;чотири сиру&raquo; - У РФ переможців всеросійської олімпіади школярів нагородили… майонезом (фото)
    Видатні успіхи в навчанні керівник російського міста оцінив у два пакети з кетчупом, один з майонезом, і один з соусом «чотири сиру»
    Фото: Telegram-канал «Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова»

    Окрім соусів, дітям вручили грамоти

    У Росії мерія міста Кірова нагородила 19 учнів шкіл, які стали переможцями та призерами всеросійської олімпіади.

    Фото подарунків від мерії, серед яких дві упаковки кетчупу, а також майонез і соус «чотири сиру», надіслали журналістам батьки школяра, повідомляють російські ЗМІ.

    «Ми як адміністрація будемо все робити для того, щоб розвивати міський простір, щоб вам в цьому місті було комфортно», – прокоментував нагородження кіровських школярів глава адміністрації міста Дмитро Осипов, пише місцеве видання Kirov.ru.

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    Нагадаємо, нещодавно у Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля».

    Також у Росії планують провести незвичний забіг із Санкт-Петербурга в Москву – із трунами на спині. З такою пропозицією виступив місцевий шоумен Стас Барецький, який очолює «Спілку професійних ритуальних агентів». Захід він планує організувати в червні, а виручені гроші направити на підтримку програми вакцин.

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    Теги: Росія діти конкурс школярі державні нагороди
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    У РФ переможців всеросійської олімпіади школярів нагородили… майонезом (фото)