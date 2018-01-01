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    Бойовики не пустили місію ОБСЄ до полігону, де заховали танки

    Терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район
    Бойовики розмістили військову техніку поза виділених місць зберігання озброєння в 94 км від тимчасово окупованого Донецька. Про це заявили у прес-службі Спеціального моніторингової місії ОБСЄ. «За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння члени патруля місії бачили один танк (Т-64), який стояв в поле
    • Сьогодні, 11:13
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    Терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район
    Терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район

    Терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район

    Бойовики розмістили військову техніку поза виділених місць зберігання озброєння в 94 км від тимчасово окупованого Донецька. Про це заявили у прес-службі Спеціального моніторингової місії ОБСЄ.

    «За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння члени патруля місії бачили один танк (Т-64), який стояв в поле за два кілометри на захід від села Маркине (94 км на південь від Донецька)», - зазначили в прес-службі.

    За даними ОБСЄ, терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район.

    Спостерігачі також бачили бойову машину піхоти (БМП-1) і бронетранспортер (МТ-ЛБ) зі встановленою на ньому зенітною установкою (ЗУ-23, 23 мм) бойовиків, які стояли неподалік від Слов'яносербська, що за 28 км на північний захід від Луганська.

    26 грудня безпілотник ОБСЄ зафіксував 56 танків недалеко від Луганська.

    ОБСЄ АТО
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