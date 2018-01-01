Бойовики не пустили місію ОБСЄ до полігону, де заховали танки

Терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район

Бойовики розмістили військову техніку поза виділених місць зберігання озброєння в 94 км від тимчасово окупованого Донецька. Про це заявили у прес-службі Спеціального моніторингової місії ОБСЄ. «За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння члени патруля місії бачили один танк (Т-64), який стояв в поле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район

Терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район

Бойовики розмістили військову техніку поза виділених місць зберігання озброєння в 94 км від тимчасово окупованого Донецька. Про це заявили у прес-службі Спеціального моніторингової місії ОБСЄ.

«За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння члени патруля місії бачили один танк (Т-64), який стояв в поле за два кілометри на захід від села Маркине (94 км на південь від Донецька)», - зазначили в прес-службі.

За даними ОБСЄ, терористи зажадали, щоб патруль місії покинув цей район.

Спостерігачі також бачили бойову машину піхоти (БМП-1) і бронетранспортер (МТ-ЛБ) зі встановленою на ньому зенітною установкою (ЗУ-23, 23 мм) бойовиків, які стояли неподалік від Слов'яносербська, що за 28 км на північний захід від Луганська.

26 грудня безпілотник ОБСЄ зафіксував 56 танків недалеко від Луганська.