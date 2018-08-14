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    Бойовики обстріляли із мінометів селище Південне

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    Бойовики обстріляли із мінометів селище Південне

    Втрат серед мирного населення немає

    Українська сторона СЦКК заявляє, що вчора, 12 серпня, бойовики обстріляли із мінометів та протитанкових гранатометів населений пункт Південне.

    Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

    «Зневажаючи норми міжнародного права щодо заборони завдання ударів по цивільних об’єктах, які визначені у Гаазькій конвенції у та Женевській конвенції,  збройні формування РФ з 20:45 до 22:00, 12 серпня 2018 року здійснили обстріл населеного пункту Південне, застосувавши міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети СПГ-9», - йдеться у повідомленні.

    Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові та господарські будівлі. Як зазначають у прес-службі, дії військовослужбовців Збройних сил України запобігли втратам серед мирного населення, яке вдалося вивести з-під обстрілу.

    «Про факт обстрілу було негайно повідомлено Військову прокуратуру та представників СММ ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

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