Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил із протитанкових ракетних комплексів



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Українські військовослужбовці

Російські окупанти вчора 24 рази відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 4 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стала більш напруженою, проте була цілком контрольованою.

«Російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував», - йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На одній з ділянок ворог також застосував протитанкові ракетні комплекси.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське, Майорськ, Новгородське, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Богданівка, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та ще двох поранено.

Зранку ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає, резюмували у прес-центрі.